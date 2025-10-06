パラグアイとブラジルとの国際親善試合に向け、調整する長友＝千葉市内サッカー日本代表が6日、パラグアイ戦（10日・パナソニックスタジアム吹田）とブラジル戦（14日・味の素スタジアム）へ向けた合宿を千葉市内でスタートした。1年ぶりに代表復帰した谷口（シントトロイデン）や初選出の斉藤（クイーンズパーク・レンジャーズ）らは室内で調整。長友（FC東京）相馬（町田）らはピッチでパス回しなどを行った。南米の両チーム