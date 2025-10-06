ニップン出資の米・ユタ製粉はこのほど、ユタ州に建設した製粉工場の稼働を開始した。同工場は1日当たり約340tの小麦粉生産が可能。先進的な製粉技術を導入しているのに加え、環境配慮型の最新鋭設備を特徴としている。ニップンでは23年の設立時から、事業・戦略パートナーとして同工場の運営に参画している。9月18日には約100人の来賓を招き、現地で記念式典を開催した。式典でニップンの前鶴俊哉社長は「今後、ユタ製粉が持つ米