成年男子走り高跳び2メートル29の大会記録を1回目でクリアし、喜ぶ広島・真野友博。優勝した＝平和堂HATOスタジアム国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」第9日は6日、滋賀県平和堂HATOスタジアムなどで行われ、陸上の成年男子走り高跳び決勝は真野友博（広島・クラフティア）と赤松諒一（岐阜・西武プリンス）が2メートル29の大会記録をマークし、1回目でクリアした真野が優勝した。少年男子共通110メートル障害決勝は古