自民党の高市新総裁は、あすの党の役員人事決定に向けて詰めの調整をしています。最新情報を自民党本部から中継です。自民党本部・福田真子記者中継：こちら自民党本部の総裁室前です。高市氏が人事を夕方に内示をすると発表したことで、だんだんと報道陣の数が増えてきていますが、先ほどから内示がはじまった模様です。高市氏はきょうは一度も自民党本部に姿を見せておらず、都内の議員宿舎にこもっていますが、関係者によります