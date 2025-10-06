NY発のライフスタイルバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」が、10月10日（金）、東京・ルミネ新宿に新店舗をオープン。レスポートサックの定番バッグはもちろんのこと、新たにローンチされたウェアコレクションも展開されます。限定アイテムや魅力的なノベルティなどもあるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。「レスポートサック」のバッグ＆ウェアを新宿の新店舗でGet「レスポートサック」は、軽さと機能性が融合