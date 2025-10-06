アイベックスエアラインズは、「IBEX特価タイムセール」を10月10日から16日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。旅客施設使用料は別途必要となる。設定席数に限りがあるほか、一部便に設定がない場合もある。搭乗期間は12月1日から2026年2月28日まで、12月26日から1月4日までは除外。・仙台発着札幌/千歳（5,000円）、大阪/伊丹（7,000円）、広島（7,300円）、名古屋/中部（7,500円）、福岡（8,500円）・名古屋/中