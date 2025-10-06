◆みやざきフェニックス・リーグオリックス５―９巨人（６日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、決勝２ランを含む３打点の活躍を見せた。オリックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。初回１死一、三塁で相手先発・田嶋から特大の中犠飛を放って先取点をもたらすと、２―２の同点で迎えた３回１死一塁でも田嶋の直球を捉えて豪快に左翼ポール際へと運んだ。１１日から始まるＤｅＮＡとのクライマックスシリ