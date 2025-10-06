MVP獲得へ、大谷には誰も及ばないと米メディアが主張した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月6日に敵地でフィリーズと地区シリーズ第2戦に臨む。第1戦は大谷翔平が6回3失点9奪三振と好投し、勝利に貢献した。そんな中、米メディア『EssentiallySports』は「いつものように、ショウヘイ・オオタニがスポットライトをさらった」と伝え、打者としては4打数無安打4三振に終わったが、「マウンド上では、話は全く別だった。ト