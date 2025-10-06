タレントの西川かの子が６日、大阪市内で９月８日より関西圏のスーパーにて発売中のプロデュースする「西川家のだし」（１０グラム×１４袋入り、税抜き７５０円）のＰＲ会見に出席した。“なにわのロイヤルファミリー”として親しまれる西川家で、代々受け継がれてきた秘伝の出汁（だし）を、家庭でも手軽に味わえるだしパックで商品化。かの子は「皆さんにこのおだしを使っていただいて、家族で食卓を楽しく囲んでいただける