◆練習試合巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）巨人は１１日のＣＳ第１ステージ初戦ＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて社会人の強豪ＳＵＢＡＲＵと練習試合を行い勝利した。ビジターで先攻のＣＳを想定して巨人が先攻で行った。初回に１死満塁から５番・リチャードの左翼線２点適時二塁打、続く大城卓の二ゴロの間の１点で計３点を先制。２回には３番泉口の２点適時二塁打で２点を追加すると、５―２の４回には２番キャベッ