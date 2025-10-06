クッションボールの処理を誤り、トンネルするジャッジ(C)Getty Imagesヤンキースは現地時間10月5日に敵地で行われたブルージェイズとの地区シリーズ第2戦に7-13で大敗した。屈辱の2試合連続の2ケタ失点で2連敗。崖っぷちに追い込まれた。【動画】クッションボールの処理でトンネル…ジャッジの失策をチェック大量失点のきっかけは、誇り高き主将の失策だった。2回先頭。ブルージェイズ5番のドールトン・バーショが放った右翼線