◆みやざきフェニックス・リーグオリックス５―９巨人（６日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人の横川凱投手が、オリックス戦に先発。４回１／３を投げて８安打３失点で降板した。先発した戸郷の後を受けて、４回から登板。６回までの３イニングはわずか１安打で無失点に封じたが、７回に５安打を集められて３失点。８回も続投したが、１死から連打を浴びて一、二塁となったところで降板した。今後は中６日でＣＳ第１ステージ第３戦の１