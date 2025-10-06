◆みやざきフェニックス・リーグオリックス５―９巨人（６日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人の戸郷翔征投手が、オリックス戦に先発。３回５６球を投げて３安打２失点（自責１）、２四死球、５奪三振で降板した。初回は先頭から四球、安打で無死一、二塁のピンチを背負ったが、クリーンアップから２奪三振で無失点。しかし、２回は味方の失策と安打、死球が絡んで１死満塁とされ、１番・茶野に左前へ２点適時打を浴びた。それでも３回は