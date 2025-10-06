◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ１―９阪神（６日・アイビースタジアム）阪神が秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」初戦を白星で飾った。ポストシーズンへ向けアピール合戦だ。打線は高寺が２安打１打点、小野寺が２安打、前川も２打点をマークするなどアピール。梅野も２打数２安打と貫禄を見せた。投げては先発・早川が５回１安打無失点と好投。９回に１失点した石黒を除けば、救援陣も島本、岡