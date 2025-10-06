箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は６日、第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）に出場するチームと登録選手を発表した。前回（４３校）から１減の４２校が１０枠の第１０２回箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を争う。各校は１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が