◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ１―９阪神（６日・アイビースタジアム）阪神がみやざきフェニックス・リーグ初戦を白星で飾った。ポストシーズンへ向けアピール合戦だ。まずは初回、先頭・高寺が二塁打で出塁すると前川が先制打。２回には高寺、楠本、ヘルナンデス、小野寺に適時打が生まれるなど７安打６得点と打線が爆発した。途中出場の梅野も２打数２安打と存在感を発揮した。投げては育成出身ルーキー・