オハヨー乳業は、基幹商品「オハヨー牛乳」のリニューアルと、新コンセプト「つながり」をイメージしたシリーズ商品の発表会を、9月30日岡山県の本社で行った。発売から今年で70年目を迎える「オハヨー牛乳」は、同社初のナショナルブランド商品として、社名の由来となった商品だ。今回のリニューアルでは、既存の成分無調整「オハヨー牛乳」、乳成分を凝縮させた「オハヨー濃(こい)」、生乳に生クリーム、隠し味に練乳を加えて優