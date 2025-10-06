きのう（5日）夜、川崎市の東急田園都市線の梶が谷駅付近で、普通列車と回送列車が衝突し、車両が脱線した事故で、国土交通省が東急電鉄に対し、再発防止策を講じるよう求めるなどの行政指導を行いました。東急電鉄によりますと、きのう（5日）午後11時すぎ、川崎市の東急田園都市線・梶が谷駅に到着しようとした渋谷行きの普通列車が回送列車に衝突し、回送列車の最後尾の車両が脱線しました。これを受け、国土交通省は東急電鉄に