日本郵便は６日、企業間物流大手のロジスティード（旧日立物流）と資本・業務提携すると発表した。持ち株会社ロジスティードホールディングスの株式１９・９％（議決権は１４・９％）を１２月以降に、米投資ファンドＫＫＲから１４２２億円で取得する。日本郵便は提携で、物流事業の基盤強化を図る。