ロシア極東ウラジオストクで流通している北朝鮮ビール「豆満江（トマンガン）」＝9月（共同）【モスクワ共同】ロシアで最近、北朝鮮ビールの販売が始まった。極東ウラジオストク拠点の流通業者「ボストーク・エネルギヤ」が7月30日に輸入税関の手続きを完了した。同社によると、ロシアで初めての商業流通で、ウラジオストクなどの小売店が取り扱っている。近年のロシアと北朝鮮の良好な関係を象徴する動きと言えそうだ。販売が