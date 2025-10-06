東京都心で歴代最多の猛暑日数を記録した今年の夏。東京都の調査で、男性の4割以上が日傘を利用し、特に若い世代では男女問わず日傘を利用していたことがわかりました。東京都が実施した日傘の利用についての調査によりますと、今年の夏に日傘を使用した人の割合は、▼全体で67%、▼女性は91%、▼男性も44%が日傘を利用したということです。なかでも、▼20代男性の利用は57%、▼30代男性の利用は52%と、若い世代は半数を超える結果