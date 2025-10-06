東急電鉄田園都市線・梶が谷駅（川崎市）で５日夜に発生した列車同士の衝突・脱線事故のため、６日も朝から広範囲で運転見合わせが続いた。ベッドタウンと都心をつなぐ路線がまひしたことで、沿線の駅では足止めに遭う通勤客が続出したほか、迂回（うかい）するための路線やバスに多数の人が詰めかけ、混雑した。休講とする大学も出るなどの影響も出た。（原大地、川崎支局金子祥子）◆規制ロープ事故が発生した梶が谷駅には