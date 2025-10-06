ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）のコメントが物議を醸している。５日（日本時間６日）に行われたナ・リーグ地区シリーズ第２戦の前日オンライン会見で自身の去就について質問され「あと４年で、どうなっているかが分かる」などと意味深な言葉を口にしたからだ。ロバーツ監督は今年３月に球団と２０２９年までの４年契約延長を締結。総額３２４０万ドル（約約４８億円）という大型契約により、球団史上最長となる政権