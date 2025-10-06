再結成ツアー中のオアシスのギタリスト、ポール・?ボーンヘッド?・アーサーズ（通称ボーンヘッド）は、がん治療中のため、ツアーの一部を休養すると発表した。英紙サンが先日、報じた。ボーンヘッドはＳＮＳへの投稿で２０２５年初頭に前立腺がんと診断されて以来、治療が順調に進んでいたことを明かしたが、新たな診断を受けた結果、現在は治療の第２段階に移行していると語った。治療への反応は良好であるにもかかわらず、ボ