BIGHIT MUSICの新グループCORTIS（コルティス）が、サッカー選手ソン・フンミンのホームスタジアムにサプライズ登場した。【写真】CORTIS、メンバープロフィールCORTISは10月5日（現地時間）、米ロサンゼルスのBMOスタジアムで開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）2025シーズン、ロサンゼルスFC対アトランタ・ユナイテッドのホーム戦に公式招待を受けて出席した。BMOスタジアムは、ソン・フンミン選手が所属するロサンゼルスFC