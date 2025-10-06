女優・のん（32歳）が10月4日、公式ブログを更新。映画「アフター・ザ・クエイク」の舞台挨拶に登壇したことを報告し、作品への思いや、女優の鳴海唯（27歳）との再会ショットを公開した。原作は、2000年に刊行された村上春樹氏の短編連作「神の子どもたちはみな踊る」（新潮文庫刊）。同著に収録されている4編をベースに一部時代設定を変更、1995年から2025年の30年にわたる物語として映画化した作品で、別々の時代・場所に生きる