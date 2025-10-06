YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「食パンに塗るだけで激旨！パンのお供をブチギレ氏原がレビューしてみた【カルディ編】」と題した動画を公開。カルディで販売されている食パン用のスプレッドやペースト8種類を実食し、忖度なしでレビューした。動画では、甘い系からしょっぱい系まで、個性豊かな「パンのお供」をラインナップ。中でも「塗ってから焼く」タイプの商品が大きな注目を集めた