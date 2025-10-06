6日の日経平均株価は「高市トレード」で全面高の展開となり、史上最高値を更新しました。【映像】日経平均「高市トレード」で史上最高値を更新6日の日経平均株価は取引開始直後から幅広い銘柄で買いが膨らみました。自民党の総裁選挙で高市新総裁が誕生したことで、防衛や原子力といったいわゆる「高市銘柄」が大きく値上がりしたほか、積極的な財政政策や金融緩和継続への期待から、上げ幅が一時2300円を超えて初めての4万800