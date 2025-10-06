自民党の高市新総裁は、幹事長に麻生派の鈴木俊一総務会長を起用する方針を固めました。【映像】鈴木氏は、財務大臣やオリンピック担当大臣なども歴任鈴木氏は、当選11回のベテランで財務大臣やオリンピック担当大臣を歴任し、2024年9月から総務会長を務めています。（ANNニュース）