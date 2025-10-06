6日朝、大館市の公民館の敷地内でクマ1頭が目撃されました。近くには小学校と中学校があり、警察が注意を呼びかけています。大館警察署と県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと6日午前8時55分ごろ、大館市川口字隼人岱の下川沿公民館の男性職員が、公民館の中から敷地内にいる1頭のクマを目撃しました。クマは体長が約1メートルで、北東方向へ去ったということです。近くの民家までは約10メー