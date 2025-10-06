バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日 15時より予約受付開始、2026年4月発送予定。『仮面ライダーガヴ』より、「ショウマ」が新たなゴチゾウの力でパワーアップした姿「仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」がS.H.Figuartsに登場。頭部や腕などの尖った形