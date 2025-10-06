「ネット社会それでも頼るこの一面」を代表標語とする第78回新聞週間が10月15日に始まります。福岡市では同16日、「記念の集い」として音楽プロデューサー、深町健二郎さんの講演会を開催します。入場無料で定員100人。申し込みは電話＝06（6633）9323＝かQRコードで受け付け、定員に達し次第、締め切ります。◇とき10月16日（木）午後6時半（午後6時開場）◇ところアクロス福岡円形ホール（福岡市中央区天神1の1の1）