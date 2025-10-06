女優の高橋ひかるが、健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の20代部門に選出され6日、都内で行われた授賞式に出席した。高橋ひかる2019年にティーン部門を受賞し、2度目の受賞となった高橋。この日は美脚が際立つ黒ドレスに、ライトパープルのパンプスを合わせたコーディネートで登場した。高橋は「2019年のときはこの場に参加させていただくことができなくて残念に思っていたんですけど、こうして