静岡市内の飲食店の駐車場で2025年4月、車の持ち主が離れた隙に中身の入ったエコバッグ1袋を盗んだ疑いで77歳の男が10月6日に再逮捕されました。男はこれで3回目の逮捕で、警察は他にも余罪があるとみて調べを進める方針です。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは、静岡市葵区に住む庭作業手伝いの男（77）です。 警察によりますと、男は4月20日午後2時半頃、静岡市葵区の飲食店の駐車場に止められていた軽乗用車の中から、車の持ち主