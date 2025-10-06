静岡県の沼津港で10月5日、遊覧船「ちどり」が岸壁に衝突して乗員と乗客計15人がけがをした事故で、船の船長が6日、事故の調査に入った国土交通省の担当者に対し「クラッチに違和感を感じた」などと話していたことがわかりました。 【写真を見る】「クラッチに違和感」岸壁に遊覧船衝突 15人けが 船長が国交省の調査担当者に話す＝静岡・沼津港