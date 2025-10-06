MLB地区シリーズで、ナ・リーグ中地区2位カブスと対戦する、同首位ブリュワーズのパット・マーフィー監督が、今永昇太投手について語りました。カード第2戦を前に、前日会見に臨んだマーフィー監督。先発登板が予定される今永投手について、「彼は素晴らしい投手だ。速球は表示されている球速よりもはるかに速く感じられる。91マイル（約146キロ）と表示されても、打者は95〜96マイル（約152〜154キロ）に感じるだろう。変化球も素