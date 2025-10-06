俳優の瀬戸康史（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。同日にインスタを更新した妻・山本美月（34）とともに愛犬・こつめちゃんとの別れを報告した。【写真】 「こつめ、また会おうね」瀬戸康史＆愛犬・こつめちゃんのモノクロ2ショット瀬戸は、「先日、こつめが旅立ちました。こつめ、また会おうね。本当にありがと」とコメントし、こつめちゃんとの思い出の2ショットなどを投稿した。この投稿にコメント欄には「きっと