◇福岡六大学野球秋季リーグ九共大14―0福教大（2025年10月6日福工大）九共大が14―0の5回コールドで快勝。6季ぶり46度目の頂点に立った。試合後、球場の外で上原忠監督に続いて胴上げされたのが主将の宮城琉人（4年）だった。7番打者として3回に左犠飛。5回には左越えの2点二塁打を放つなど3打点の活躍。「チャンスで一本打てたので良かった。胴上げされてうれしい」と顔をほころばせた。宮城らが1年だった22年の春秋