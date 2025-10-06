石川県小松市金平町の土砂崩れ現場を捜索する消防隊員ら＝6日午前（小松市消防本部提供）石川県小松市金平町の山中で5日午前に発生した土砂崩れに巻き込まれた安否不明者が6日、見つかった。地元消防によると、30代男性とみられ、心肺停止で病院に搬送された。同行していた20代男性も足を負傷し、5日に病院に搬送された。命に別条はない。2人は県外から訪れていたとみられ、現場付近には名古屋ナンバーの車が止まっていた。