俳優の高橋ひかる（２４）が６日、都内で行われた「第２１回クラリーノ美脚大賞２０２５」授賞式に出席した。高橋は２０代部門を受賞。２０１９年のティーン部門以来、２度目の受賞となった。肌を大胆に露出した、大人の色気が漂う黒のドレス姿で登場。自身の美脚の自己採点を「調子に乗らせてもらった１２０点」と声を弾ませ「脚が引き立って見えるようなドレスにしたので、視覚効果を狙って１２０点にしました」とうなずいた