バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「S.H.Figuarts ロロノア・ゾロ -地獄の王-」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日16時より予約受付開始、2026年7月発送予定。アクションフィギュアシリーズS.H.Figuartsに鬼ヶ島最終決戦時の「ロロノア・ゾロ -地獄の王-」が登場。武装色の覇気をイメージした交換用腕パーツに加え、刀身に纏う大迫力のエフェクトパーツが付属