おかずにもお弁当にも活躍する「肉だんご」。じつは、たねに水を加えるだけで、驚くほどふわっふわに仕上がるって知ってました？さらに、一度にまとめてゆでておけば、すぐ食べる分も冷凍ストックも一気に完成。今回は、ベースになる『基本の肉だんご』と、アレンジ自在の2品をご紹介します。『基本の肉だんご』のレシピ材料（24個分）豚ひき肉500g 〈A〉 塩……小さじ1 砂糖……小さじ1 小麦粉……大さじ4 水……大さじ