大相撲の大嶽部屋が６日、東京・江東区の部屋で、師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）が９月２９日付で部屋を継承してから初の稽古を行った。大嶽親方は約４年ぶりだという白まわし姿で、弟子たちとともに汗を流し「少しでも力士たちの力になれるように、まわしをつけて一緒に汗を流しながら、みんなに強くなってほしい」と語った。大嶽部屋は１９７１年に「昭和の大横綱」大鵬が一代年寄・大鵬を襲名し、二所ノ関部屋から分家独