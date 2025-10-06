おととい4日夜、姶良市のコンビニエンスストアで店員に刃物を突き付け現金を奪った疑いで、きのう5日逮捕された男の身柄が鹿児島地方検察庁に送られました。 強盗の疑いで送検されたのは、住所不定、本籍錦江町の無職・郷原高久容疑者(44)です。 姶良警察署によりますと、郷原容疑者は今月4日の午後10時すぎ、姶良市平松の「ファミリーマート姶良青木水流店」で店員2人にナイフを突きつけてレジカウンターにあ