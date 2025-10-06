鹿児島空港できょう6日、が行われました。 午前11時半ごろ、鹿児島空港に現れた航空自衛隊のTー4練習機です。滑走路に着陸してすぐに離陸するタッチアンドゴーと呼ばれる訓練を行いました。 Tー4練習機は宮崎県の新田原基地所属の機体で、訓練は民間機の離着陸の合間をぬって1回行われました。民間機の運航への影響はありませんでした。 (見ていた人)「普段旅客機を見ているが、音とか雰囲気、速さが違って驚