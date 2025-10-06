政治ジャーナリストの田崎史郎氏は、2025年10月6日放送の情報ワイド番組をはしご出演して、平謝りだった。というのも、4日に行われた自民党総裁選では、高市早苗前経済安全保障担当相ではなく、小泉進次郎農水相が選出されると予想を語っていたからで、「面目ない」と頭を下げまくった。「進次郎さんが勝つだろうと思って」ゲスト解説で出演したテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」では、司会の羽鳥慎一アナから「（総裁選の