最高5億円が当たるハロウィンジャンボ宝くじを盛り上げようと宝くじ「幸運アンバサダー」が鹿児島県庁を訪れ、PRしました。 県庁を訪れたのは今年度「幸運の女神」に代わり誕生した「幸運アンバサダー」のひとり、並川佳都さんです。 ハロウィンジャンボ宝くじは、1等が3億円、前後賞が1億円で合わせて最高5億円が当たります。 宝くじの収益金は自治体が行う地域支援にあてられます。 寺田雅一副知事は、「幸運ア