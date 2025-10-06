佐賀市で6日、建物が焼ける火事がありました。ケガ人はいません。 6日正午ごろ、佐賀市城内の木造2階建ての建物で「1階の窓から火が出ている」と、消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、警察によりますと、建物はほぼ全焼しました。延焼はありません。出火当時、建物に人はおらず、ケガ人もいませんでした。出火原因は不明で、警察と消防が調べを進めています。