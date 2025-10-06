ロンドン序盤、ユーロ売り先行で始まる仏新政権に疑問符＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ユーロ売りが先行している。フランス政局に対する不透明感が背景。マクロン仏大統領が発足させた中道路線継続の新内閣は、ほとんどメンバー構成が変わっておらず、その持続可能性について市場は疑問符を投げかけている。フランス債が売られており、利回りが上昇。独仏１０年債利回り格差は８４ｂｐに拡大、１月以来