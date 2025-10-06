メインシナリオ・・・この日の大幅高で一目均衡表の雲を上に突き抜け、短期の下降トレンドからも抜け出している。9月25日の高値107.63円を上抜いて直近の高値を更新しており、9月3日の高値108.03円が目先の上値目標になっている。9月3日の高値108.03円を上抜くようなら、8月1日の高値108.96円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の雲の上限の107.02円を下抜き、雲の下限の106.90円も割り込めば、基準線